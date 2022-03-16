В Канаде запретили вещание RT и RT France

Власти Канады установили запрет на вещание в стране телеканалов RT и RT France. Решение принято на фоне ситуации на Украине, заявила канадская комиссия по телерадиовещанию.

Регулятор уточнил, что дальнейшая авторизация вещания данных телеканалов не отвечает общественным интересам. Отмечается, что местные вещательные предприятия больше не могут распространять продукты RT и RT France в Канаде, передает «РИА Новости».

В прошлом месяце в Германии запретили вещание телеканала RT DE. В качестве ответной меры российская сторона закрыла московское бюро немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW). А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО.

Диана Жиленкова