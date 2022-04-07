Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +7 градусов
В четверг, 7 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой мокрый снег.
Ветер умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +2 до +7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +5 градусов. Утром на дорогах сильная гололедица, местами образование снежных заносов и снежной каши.Общество Татарстан
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