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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +7 градусов

05:27, 07.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 7 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +2 до +7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +5 градусов. Утром на дорогах сильная гололедица, местами образование снежных заносов и снежной каши.

Общество Татарстан

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