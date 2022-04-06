Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК формальдегида

В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Превышение ПДК данного вещества зарегистрировали сразу два пункта наблюдения, расположенные на улице Татарстан и пересечении улиц Файзи и Бигичева. Концентрация формальдегида составила 0,072 мг/кубометр и 0,058 мг/кубометр соответственно. ПДК составляет 0,05 мг/кубометр.

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Несколько дней назад Гидрометцентр республики зафиксировал в воздухе Казани превышение ПДК сразу нескольких загрязняющих веществ. Например, на улице Татарстан концентрация оксида углерода достигла 8 мг/кубометр при допустимом значении в 5 мг/кубометр.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова