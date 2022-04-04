Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе Казани
В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.
На ПНЗ №5 по адресу Татарстан, 72 концентрация оксида углерода достигла 8 мг/кубометр. Предельно допустимое значение составляет при этом 5 мг/кубометр.
На ПНЗ №4 по улице Болотникова концентрация аммиака составила 0,41 мг/кубометр. Предельно допустимое значение равняется при этом 0,2 мг/кубометр.
29 марта Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации аммиака в Вахитовском районе Казани. На ПНЗ №8 (санаторий «Казанский») концентрация аммиака достигла 0,27 мг/кубометр.
В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
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