В этом году на проведение мероприятий Минсельхозпрода Татарстана выделят 38,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило тендер на проведение мероприятий для нужд ведомства. Начальная цена договора — 38,6 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Всего в список включены 17 мероприятий. В их числе проведение Международного дня пожилых людей, республиканских конкурсов операторов машинного доения коров и искусственного осеменения крупного рогатого скота, организация ряда семинаров-совещаний.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также запланированы День садовода, научно-практическая конференция «День аграрной науки», конкурс молодых комбайнеров, конференция «Итоги работы инженерной службы организации АПК в 2022 году» и другие.

В список работ входят предоставление помещения для проведения мероприятия, художественно-декоративное оформление, организация питания, фото- и видеосопровождение, предоставление наградной атрибутики и т.д.

Мероприятия необходимо провести до 1 декабря текущего года по адресам на территории не более чем 300 км от Казани. Заявки на участие принимаются до 14 апреля. Подрядчика определят 18 апреля.

В прошлом году ведомство решило провести мероприятия за почти за 24,9 млн рублей. В список попали конкурс операторов искусственного осеменения крупного рогатого скота, шесть семинаров-совещаний, сельскохозяйственная ярмарка и др.

Диана Жиленкова