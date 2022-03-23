Хуснуллин заявил, что трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург продолжает строиться

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург продолжает строиться. По проекту дороги от столицы Татарстана до Екатеринбурга выполнена вся проектная документация.

К лету на строительстве М-12 будет работать 30 тысяч единиц техники. Самый загруженный участок в Подмосковье планируется запустить уже в этом году, доложил Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

13 марта вице-премьер рассказывал, что сроки строительства трассы М-12 Москва — Казань сохранятся, несмотря на проблему с техникой. По его словам, темпы дорожного строительства, осуществляемого за счет бюджета, не будут снижены. Наоборот, план собираются перевыполнить.



Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявлял, что строительство трассы М-12 Москва — Казань может подорожать на фоне изменений валютного курса после того, как США и Евросоюз ввели санкции.



По его словам, подорожание стоимости будет незначительным. Стройка начиналась с зарубежных поставок, когда курс доллара был в районе 70 рублей. Однако для 70% стройки используются российские материалы: пески, щебни, металл, цемент и бетон.



Татьяна Демина