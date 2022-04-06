Постпред США признала, что исключение России из состава СБ ООН невозможно

Россию не получится исключить из Совета безопасности ООН, признала постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.



Она указала, что Россия — член Совета безопасности, созданного вследствие создания ООН после Второй мировой войны, и этот факт нельзя каким-либо образом изменить, сообщает «РИА Новости».

С предложением исключить Россию из Совбеза ООН, в котором Москва имеет право вето, выступал во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

Российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что исключение страны из организации невозможно по ее Уставу. Все детали выступления Небензи на заседании Совбеза ООН — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко