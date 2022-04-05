Небензя заявил, что Россию теоретически можно исключить из СПЧ ООН, но нельзя из Совета Безопасности

Россию теоретически можно исключить из СПЧ ООН, но нельзя из Совета Безопасности. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что Запад никак не отреагировал на имеющиеся у России факты того, что ситуация в Буче — фейк, передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Сегодня Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, отметил, что во время нахождения российских военных в Буче ни один мирный житель не пострадал. Российская сторона предполагает, что и дальше будут провокации по типу Бучи и попытки очернить российских солдат. Все детали сегодняшнего выступления Небензи на заседании Совбеза ООН — в материале «Реального времени».

В понедельник он отметил, что Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека. По мнению постпреда РФ, это не облегчит и упростит ситуацию на переговорах с Украиной.

Татьяна Леухина