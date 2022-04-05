Операторов хотят обязать сообщать об утечках персональных данных

Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Операторов обработки личных данных хотят обязать сразу сообщать об утечках в уполномоченные органы.

Помимо этого, они должны обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Фото: pixabay.com

Оператор до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче персональных данных должен уведомить Роскомнадзор о своем намерении. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом, пишет «РИА Новости».

Сегодня глава Минцифры России Максут Шадаев предложил ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных.



В начале марта служба безопасности сервиса «Яндекс.Еда» объявила об утечке информации пользователей. В сеть попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности. В компании тогда заверили, что утечка не затронула банковские и платежные данные, логины и пароли.



Татьяна Леухина