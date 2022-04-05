Минцифры России предложило ввести штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, последние массовые утечки показывают, что, штрафы, которые были два раза увеличены за подобное, ситуацию кардинальным образом не спасли. Он отметил, что в зарубежной практике встречались штрафы в десятки миллионов долларов.

Фото: digital.gov.ru

В начале марта служба безопасности сервиса «Яндекс.Еда» объявила об утечке информации пользователей. В сеть попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности. Тогда в пресс-службе сервиса подчеркнули, что утечка не затронула банковские и платежные данные, логины и пароли.



К концу марта Роскомнадзор заблокировал ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еда». И составил административный протокол в отношении сервиса за нарушение законодательства о персональных данных.



Дарья Акимова