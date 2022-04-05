Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране

Самая массовая платформа для коммерции в России* запустила масштабную рекламную кампанию. Авито (6+) продолжает успешно работать в России. Кампания напоминает, что на Авито вы можете закрыть множество своих потребностей: купить или продать товары, машины или квартиры, сдать или снять жилье, найти работу.

Новая масштабная рекламная 360-кампания Авито охватывает всю Россию — от Калининграда до Владивостока — и задействует различные медиаканалы: ТВ и наружная реклама, диджитал-размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы.

В рамках рекламной кампании Авито также создал видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. С его помощью компания напоминает свои пользователям, как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, что, несмотря на меняющийся контекст и экономику, Авито здесь и ждет всех, кому может быть полезен.



Помимо ТВ и диджитал-ресурсов, ролик можно увидеть на наружной рекламе — более чем на 300 поверхностях в Москве и более 200 поверхностях в Санкт-Петербурге (DOOH, включая медиафасады и сити-форматы). В общей сложности он будет показан 150 млн раз. Кампания на национальном ТВ общим объемом в 855 минут охватит более 78% аудитории возрастной категории от 18 до 55 лет. К созданию проекта было привлечено креативное агентство DDB Russia.



Игорь Макаров, коммерческий директор Авито:



— Для меня это даже не рекламная кампания. Это возможность сказать десяткам миллионов наших пользователей, что они могут быть уверены в Авито. Особенно сейчас, когда уверенность в чем-то хорошем нам всем так нужна. Авито здесь, мы никуда не собираемся уходить. Более того, мы видим, что стали нужнее жителям России. Столько аудитории, столько спроса, столько предложения на нашей платформе не было еще никогда. Мы видим возможность помочь бизнесам найти новые каналы продаж. Помочь людям купить нужное или продать лишнее, сдать или снять жилье, найти работу. Сейчас наша задача как никогда совпадает с предназначением бренда Авито: «Помочь каждому сделать его жизнь и жизнь людей вокруг лучше». Мы стараемся.



Кампания направлена на всех пользователей Авито в поддержку пяти бизнес-вертикалей: Товары, Услуги, Работа, Авто и Недвижимость. C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика Авито напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов, здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.



В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений сегодня на Авито — более 94 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Каждую секунду на Авито совершается порядка девяти сделок, с начала марта количество заказов в Авито Доставке выросло на 40%.

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