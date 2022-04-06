Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +8 градусов
В среду, 6 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +3 до +8 градусов. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +4 до +8 градусов. Утром местами на дорогах сильная гололедица.Общество Татарстан
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