Новости общества

06:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +8 градусов

05:25, 06.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 6 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +3 до +8 градусов. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +4 до +8 градусов. Утром местами на дорогах сильная гололедица.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также