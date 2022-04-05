В Татарстане перед судом предстанет мужчина, который пытался не сбить кабана и устроил смертельное ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Альметьевска, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина передвигался на автомобиле Toyota по дороге Казань — Оренбург в Чистопольском районе. Обвиняемый выбрал небезопасную скорость движения.

Фото: Максим Платонов

Затем на дорогу перед ним из леса выбежал кабан, мужчина не снизил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте в республике вынесли приговор водителю КАМАЗа, который насмерть сбил ребенка. Его приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Диана Жиленкова