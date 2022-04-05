Минфин России: в марте полученные нефтегазовые доходы оказались на 302 млрд рублей ниже от ожидаемого объема

В России отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема по итогам марта составило минус 302 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.



По данным ведомства, корректировка связана с отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня и другими факторами. Общий объем средств дополнительных нефтегазовых доходов оценивается в 496,3 млрд рублей. В этом месяце в России ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составляет 798,4 млрд рублей.

Фото minfin.gov.ru

Как отметили в Минфине, в апреле не планируется покупка иностранной валюты и золота. Причиной стала временная приостановка отдельных положений бюджетных правил, которые связаны с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, передает ТАСС.



В этом году доходы России от продажи нефти и газа могут стать рекордными. Если импортеры не введут соответствующее эмбарго, страна сможет получить около $321 млрд.

Диана Жиленкова