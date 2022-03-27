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Казанский блогер назвал парк «Кырлай» складом металлолома

10:40, 27.03.2022 1
Казанский блогер назвал парк «Кырлай» складом металлолома
Фото: instagram.com/park_kyrlay (архив)

Казанский блогер Булат Закиров, известный как Болт, опубликовал в социальной сети видео, на котором раскритиковал парк «Кырлай», назвав его складом металлолома.

По мнению блогера, парк аттракционов устарел. Закиров посетовал, что в парке нет зимней программы, и «гектары площади в одном из самых пафосных мест в Казани» простаивают:

— Это позор для города! Туристы, приезжающие сюда, обязательно приходят посмотреть «Чашу», и потом случайно попадают в парк, а здесь просто 2002 год», — сказал он.

Однако жители города критику не восприняли. В комментариях указали, что летом в парке много посетителей, а на зиму парки должны закрываться согласно нормам безопасности. Также горожане выразили мнение о том, что новый «челомуравейник» на месте парка им не нужен.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:56
    Уже обратили внимание. Мечеть построят.
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