В Банке Казани продолжается акция с кешбэком 20% на оплату поездок по России картой «Мир»

Еще можно успеть попасть в программу туристического кешбэка

Ростуризм досрочно сворачивает программу туристического кешбэка: продажи туров с кешбэком будут действовать не до 1 мая, как предполагалось, а до 9 апреля. Банк Казани напоминает: еще можно успеть.



В банке продолжается акция с кэшбеком 20% при оплате поездок по России. Если провести оплату до 23:59:59 по московскому времени 8 апреля 2022 года картой «Мир» Банка Казани, то 20% от стоимости путешествия вернутся обратно на карту (но не более 20 тысяч рублей за одну покупку). Путешествие должно состояться в срок с 15 марта по 30 июня 2022 года включительно.

Кешбэк будет начислен на карту Банка Казани, зарегистрированную в Программе лояльности платежной системы «Мир», которой вы расплатились. Это произойдет в срок до 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже оператору акции.

Сведения об организаторе акции и правилах проведения размещены на privetmir.ru. С правилами программы лояльности можно ознакомиться по ссылке.

4 факта о карте «Мир» Банка Казани



Карту платежной системы «Мир» принимают в ряде стран: это Турция, Вьетнам, Армения, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия.

Оформить такую карту в Банке Казани можно любым удобным способом: в мобильном приложении, в интернет-банке и на сайте, в любом отделении банка.

Банк Казани продлил действия карт платежных систем «Мир» и Visa. По всем действующим картам «Мир» он продлевается до 30.06.2030 г.

Снимать наличные с карты «Мир» Банка Казани в банкоматах других банков в России можно без комиссии

Все возникшие вопросы можно задать в чате мобильного приложения Банка Казани или в чате мессенджера WhatsApp. Все новости Банка Казани читайте в Telegram-канале.

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