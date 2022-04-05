В Татарстане стартовала акция по сбору средств для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
В Татарстане проводится благотворительная акция по сбору средств для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в АНО «Добрая Казань».
Перечислить средства и помочь нуждающимися можно несколькими способами — через систему быстрых платежей в личном кабинете своего банка, по реквизитам благотворительного фонда «Ак Барс Созидание».
Также можно отправить СМС-сообщение со словом «ШАНС» и после пробела суммой пожертвования на номер 7715 (например, ШАНС 100).
В минувшее воскресенье в Казань прибыли еще почти 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Первый поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, приехал в столицу Татарстана 1 апреля.
Ранее в КФУ сообщили, что в пункте сбора вещей и продуктов для переселенцев из ДНР и ЛНР собрали более 250 кг вещей, книг, игрушек, предметов первой необходимости, продуктов долгого хранения, средств личной гигиены. Работу пункта решили продлить до 15 мая.
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