В КФУ собрали более 250 кг гуманитарной помощи для переселенцев из ЛНР и ДНР

В КФУ продолжает работать пункт сбора вещей и продуктов для переселенцев из ДНР и ЛНР. Для них уже собрали более 250 кг вещей, книг, игрушек, предметов первой необходимости, продуктов долгого хранения, средств личной гигиены. Об этом сообщается на сайте вуза.

Сбор гуманитарной помощи решили продлить до 15 мая. Приносить вещи можно в будни с 9 до 17 часов в деканат кафедры связей с общественностью и прикладной политологии (ЦИТ, ул. Профессора Нужина, 1/37, кабинет 108).



Фото: Максим Платонов (архив)

Пункт сбора вещей для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик открыли в конце марта. Желающие могут принести многое: одноразовую посуду, стаканы, кружки ложки, вилки; защитные маски, санитайзеры/антисептики; мусорные пакеты; продукты с длительным сроком хранения; полотенца бумажные, салфетки бумажные, туалетную бумагу, влажные салфетки, средства женской гигиены и другое.



Татьяна Леухина