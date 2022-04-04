Лавров заявил, что Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров

После переговоров в Стамбуле Россия увидела больше реализма в позиции Украины по статусу Крыма и Донбасса, а также по безъядерному статусу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

— Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть, — приводит «РИА Новости» его слова.

Лавров отметил, что предстоит понять, как «эти нотки реализма» будут переводиться на договорной язык.

Фото: скриншот видео

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский констатировал, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, которые связаны с нейтральным и безъядерным статусом страны. Он уточнил, что проект договора еще не готов для вынесения на встречу в верхах. Работа по тексту документа проводилась на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном режиме 1 и 2 апреля.

Татьяна Леухина