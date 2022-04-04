Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН

Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

— Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной, — приводит ТАСС его слова.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Ранее Небензя заявил, что власти Украины по сути признали, что рассматривают геноцид в качестве возможной меры. Провокация в Буче — постановка. Сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в украинском городе, нет.



Министерство обороны РФ вчера назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины.



Татьяна Леухина