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Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН

23:48, 04.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН
Фото: wikimedia.org

Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

— Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной, — приводит ТАСС его слова.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Ранее Небензя заявил, что власти Украины по сути признали, что рассматривают геноцид в качестве возможной меры. Провокация в Буче — постановка. Сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в украинском городе, нет.

Министерство обороны РФ вчера назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины.

Татьяна Леухина
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