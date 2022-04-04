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Камила Валиева примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан»

21:59, 04.04.2022
Камила Валиева примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан»
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Казани Камила Валиева планирует принять участие в качестве спикера участвовать в VII Молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Мероприятие состоится 16 апреля. Сегодня спортсменка посетила полномочное представительство Татарстана в РФ. Ей вручили памятный знак к 135-летию Габдуллы Тукая, изготовленный по заказу полпредства.

Фото: tatarstan.ru

— Мы с ним родились в один день — 26 апреля», — отметила Валиева.

В марте президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык». Маме спорстменки глава республики вручил медаль «100 лет образования ТАССР».

Татьяна Леухина
СпортФигурное катаниеОбщество Татарстан

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