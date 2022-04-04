Совет Госдумы решил создать депутатские группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР

Совет Госдумы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер Думы Вячеслав Володин.

Во главе группы по связям с парламентом ДНР будет стоять депутат Дмитрий Саблин, ЛНР — Виктор Водолацкий. По словам Володина, необходимо, используя парламентское измерение, развивать отношения по линии профильных комитетов и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Фото: wikipedia.org

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. После этого президент страны Владимир Путин подписал с их главами, которые прибыли в Москву, договоры о сотрудничестве.



27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России может пройти на ее территории в ближайшее время. В Госдуме в ответ на это сообщили, что в настоящее время неподходящий момент для этого.

Дарья Акимова