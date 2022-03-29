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Гидрометцентр Татарстана зафиксировал ПДК аммиака в Вахитовском районе Казани

20:35, 29.03.2022
Гидрометцентр Татарстана зафиксировал ПДК аммиака в Вахитовском районе Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Вахитовском районе Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №8 санаторий «Казанский» концентрация аммиака достигла 0,27 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,2 мг/кубометр.

Фото: скриншот

Вчера превышение ДДК загрязняющих веществ в воздухе зафиксировали сразу четыре станции в столице Татарстана.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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