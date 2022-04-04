Ак Барс Банк улучшил функционал интернет-банка для бизнеса

В интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв (18+) появился новый сервис для корпоративных клиентов, чья деятельность связана с розничной торговлей и предоставлением услуг.

В разделе «Мои магазины» клиент может создать магазин, дать ему название, подключиться онлайн к системе быстрых платежей, запрашивать, печатать статический и динамический QR-код и принимать оплату за товары и услуги. В ленте операций удобно отслеживать входящие переводы C2B по торговой точке и осуществлять возврат входящего перевода.

При этом клиент экономит на комиссии, поскольку оплата через СБП до пяти раз выгоднее, чем торговый эквайринг. Банк также возмещает предпринимателям комиссию за использование СБП по программе компенсации Минэкономразвития.

Для физических лиц это тоже удобный способ оплаты. Требуется всего лишь навести камеру телефона на QR-код и подтвердить оплату.

Напомним, Ак Барс Банк подключился к сервису СБПэй, который поможет оптимизировать издержки предпринимателей, принимающих оплату по СБП.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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