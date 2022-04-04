Счетная палата Татарстана нашла нарушения на 124,3 млн рублей в Буинском районе

Счетная палата Татарстана провела проверку расходования бюджетных средств государственной и муниципальной собственности в Буинском районе республики и обнаружила искажение финансовой отчетности местными учреждениями на сумму 124,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам аудитора Александра Якупова, большая часть нарушений связана с ошибками в бухгалтерском учете. К примеру, Буинское АТП передало 16 школьных автобусов в оперативное управление образовательным учреждениям района. Однако факт передачи в отчетности учреждений не установлен. По наиболее грубым нарушениям ведения бухучета составили пять административных протоколов.

Якупов добавил, что почти половина выявленных нарушений относится к сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Также в ходе проверки выяснилось, что коммерческие организации района использовали сети водо- и газоснабжения без заключения договоров.

Глава Буинского района Ранис Камартдинов отметил, что из установленных нарушений почти половина была устранена. Остальные находятся на его личном контроле и контроле руководителя райисполкома.

Фото: sprt.tatar

В апреле прошлого года Счетная палата Татарстана провела проверку в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Выявлено нарушений на сумму 43,9 млн рублей, или 1,7% от объема проверенных средств. Аудиторы также отметили большой дефицит врачей-фтизиатров.

Дарья Акимова