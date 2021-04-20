В Республиканском тубдиспансере нашли нарушения на 43,9 млн рублей и нехватку фтизиатров

Счетная палата РТ провела проверку в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Выявлено нарушений на сумму 43,9 млн рублей, или 1,7% от объема проверенных средств. По факту искажения финансовой отчетности составлен протокол об административных правонарушениях. Аудиторы отметили большой дефицит врачей-фтизиаторов.

— Укомплектованность штатов по врачебным должностям составляет чуть более 60%. О дефиците кадров свидетельствует и высокий уровень совместительства: средний коэффициент у врачей — 1,6. В Альметьевском, Бугульминском, Лениногорском и Нижнекамском филиалах вакантны более половины должностей, — рассказал проводивший проверку в учреждении аудитор Ильнур Мубараков.

Основные нарушения (37,6 млн рублей) связаны с использованием собственности. Более года не используются два КАМАЗа, оснащенные флюорографическим оборудованием, автобус и легковой автомобиль. Простаивает из-за незавершенного ремонта здание диспансера в Набережных Челнах, в неудовлетворительном состоянии находится объект в Казани в переулке Лесопарковый.

— Большинство стационаров не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и нуждаются в капитальном ремонте. В челнинском филиале его не проводили на протяжении 45 лет (с 1973 года). Флюорографическое отделение по ул. Спартаковской, 115, в Казани расположено в деревянном здании 1905 года постройки, — подчеркнул аудитор.

Главный врач РКПД Алексей Алексеев в ответ назвал две давние проблемы учреждения — кадры и материально-техническая база, которая длительное время не обновлялась, а капремонт был давным-давно.

— Особенно в нем нуждаются стационары, в том числе и детско-санаторные учреждения, ведь наши больные подолгу находятся на лечении, — пояснил он.

Кадровая обеспеченность сегодня, по его словам, находится на уровне 63%. Но если в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске проблема не столь ярко выражена, то на юго-востоке республики ситуация с врачами критическая — дефицит кадров достигает 65%.

— И это существенно влияет на качество оказания медпомощи, — заявил Алексеев. — В последние годы за счет грантовых программ нам удавалось ежегодно привлечь по 5-6 молодых специалистов. Хотелось бы больше, конечно, у нас ведь возрастной разрыв большой: практически нет врачей от 30 до 55 лет.

Ревизоры Счетной палаты также проверили организацию питания больных и установили, что нормы по отдельным продуктам не соблюдались: пациенты недополучали фрукты, молочные продукты, мясо. Установлены факты поставки менее качественных продуктов. Например, указанные в госконтрактах мясные сосиски заменялись продукцией из мяса птицы и не той категории. В ходе проверки Нижнекамским противотуберкулезным диспансером несоответствующая продукция возвращена поставщику. В Набережночелнинском филиале выявлена поставка мясного полуфабриката, который содержит практически один жир. А от АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» диспансер получил партию молочных продуктов, стоимость которых была выше на 51% чем у аналогичных от других поставщиков.