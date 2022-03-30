С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз жителям России

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 апреля Франция снимает ограничения на получение туристических виз для россиян, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Запись на получение визы станет доступна для большого количества категорий заявителей.

Во французском посольстве в Москве отметили, что получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда во Францию. Речь идет о территориях, где все еще действуют ограничительные меры на границе, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Франция стала одной из стран, которая закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Наряду с ней, небо закрыли США, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и ряд других государств. В качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для 27 стран.



Диана Жиленкова