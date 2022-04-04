В Казани готовятся усиленно выявлять автохамов, мешающих движению автобусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в последнее время фиксируется больше нарушений, когда автомобилисты мешают работе общественного транспорта. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.



Водители устраивают стоянки для автомобилей на автобусных остановках, едут по автобусной полосе или вовсе оставляют на ней машины, в том числе большегрузы. В связи с этим планируется усилить работу по выявлению таких водителей.

В скором времени начнет работу система фотовидеофиксации «Паркон-А», установленная в городских автобусах двух автопредприятий. Она автоматически фиксирует и передает в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ сведения о нарушениях правил на автобусной полосе, о парковке на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта.

Темляков отметил, что автобусная полоса на асфальте становится отчетливо видна камерам фиксации нарушений из-за таяния снега. В тех местах, где износилась автобусная разметка, планируется нанесение новой. В скором времени планируется проведение рейдов совместно с Госавтоинспекцией города.

Проблемные участки Казани на данный момент: Ноксинский спуск, Горьковское шоссе, улицы Бигичева, Глушко, Фучика, Ямашева, Ибрагимова, Лево-Булачная, Право-Булачная, Восстания.

Фото: Максим Платонов (архив)

Автобусы, на которые установили систему фотовидеофиксации «Паркон-А», вышли на казанские маршруты 27 декабря. Оснащение общественного транспорта камерами «Паркон-А» началось в декабре 2021 года и продолжается в 2022 году. В камере установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ. После обработки информации нарушителю направляется постановление.

Маргарита Головатенко