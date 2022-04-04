Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре до завтрашнего дня

В Татарстане во второй половине дня и вечером 4 апреля, с сохранением ночью 5 апреля ожидается сильный ветер, сообщили в Гидрометцентре республики.



На территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер до 19—24 м/с, преимущественно в южных и восточных районах.

Вчера жителей Татарстана предупреждали о сильном ветре и метели до вечера понедельника.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 5 апреля, ночью и утром будет идти мокрый снег, местами кратковременная метель. Днем преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется до -1..-6˚, а днем — до 0..+5˚. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Маргарита Головатенко