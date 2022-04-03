Синоптики предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре в понедельник

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Жителей Татарстана и его столицы с вечера воскресенья, 3 апреля, и до вечера понедельника, 4 апреля, ожидает ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



В Татарстане, в том числе и в Казани, завтра днем ожидаются сильный снег, мокрый снег и дождь, кратковременная метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, гололед и налипание мокрого снега. В западных районах республики возможно образование снежных заносов.

Ночью и днем в Татарстане на дорогах сильная гололедица. На территории республики, за исключением Казани, — сильный ветер порывами 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера татарстанцев предупреждали о тумане и сильном ветре, а еще о сильной гололедице сегодня днем.

По данным Гидрометцентра Татарстана, количество осадков в первые дни апреля может приблизиться к месячной норме. В этот период республика будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Неустойчивая погода с существенными осадками сохранится и в начале следующей недели.

Маргарита Головатенко