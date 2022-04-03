В начале следующей недели в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +8 градусов

В начале следующей недели в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +8 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В понедельник, днем ожидаются мокрый снег и дождь. Днем в отдельных районах кратковременная метель, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Днем прогнозируется до 0..+5˚, в восточных районах до +8˚.

Во вторник, 5 апреля, ночью и утром будет идти мокрый снег, местами кратковременная метель. Днем преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется до -1..-6˚, а днем — до 0..+5˚. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

6 апреля, в среду, ночью осадков не прогнозируется, днем будут небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер южный умеренный, днем местами порывами до 18 м/с. Ночью похолодает до -2..-7˚, днем — до +3..+8˚. На дорогах местами гололедица.

На этой неделе в Гидрометцентре республики предупредили, что их количество за 1—3 апреля может приблизиться к месячной норме. Сегодня синоптики сообщали об ухудшении погодных условий в понедельник: ожидаются сильный снег, мокрый снег и дождь, кратковременная метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, гололед и налипание мокрого снега.



Татьяна Леухина