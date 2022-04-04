В Казани в воскресенье задержали 12 пьяных водителей
В Казани за воскресенье, 3 апреля, задержали 12 водителей в пьяном состоянии, сообщили в ГИБДД города.
В этот день произошло 112 ДТП, впервые за долгое время обошлось без пострадавших.
В столице Татарстана задержали шестерых водителей без прав, еще трех граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.
2 апреля в Казани произошло 124 ДТП. В минувшую субботу в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде.
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