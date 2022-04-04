В Казани в воскресенье задержали 12 пьяных водителей

В Казани за воскресенье, 3 апреля, задержали 12 водителей в пьяном состоянии, сообщили в ГИБДД города.

В этот день произошло 112 ДТП, впервые за долгое время обошлось без пострадавших.

В столице Татарстана задержали шестерых водителей без прав, еще трех граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.



Фото: realnoevremya.ru

2 апреля в Казани произошло 124 ДТП. В минувшую субботу в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Маргарита Головатенко