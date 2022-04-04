Новости общества

07:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в воскресенье задержали 12 пьяных водителей

06:37, 04.04.2022
В Казани в воскресенье задержали 12 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани за воскресенье, 3 апреля, задержали 12 водителей в пьяном состоянии, сообщили в ГИБДД города.

В этот день произошло 112 ДТП, впервые за долгое время обошлось без пострадавших.

В столице Татарстана задержали шестерых водителей без прав, еще трех граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

2 апреля в Казани произошло 124 ДТП. В минувшую субботу в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также