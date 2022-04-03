За сутки в Казани произошло 124 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 124 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились столкновение и падение пассажира в общественном транспорте. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у шести человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четырех горожан.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что с начала года в Казани произошло 277 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. В 10 случаях водители скрылись с места происшествия, еще в четырех — находились в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые были лишены водительских прав. Всего пострадали три человека.

Диана Жиленкова