Медведев заявил, что нужно научиться вовремя отличать лица предателей родины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей родины. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

Он отметил, что патриотизм — это не образ «твоих мыслей, это твои действия». У любящих Родину людей — разные лица.

«У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — написал Медведев.

Фото: kremlin.ru

Ранее Медведев в интервью заявлял, что критика власти нормальна, но проведение антигосударственной линии во время военной спецоперации — это предательство. «Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется», — выразил он свое мнение.



Татьяна Леухина