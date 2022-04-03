Медведев заявил, что нужно научиться вовремя отличать лица предателей родины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей родины. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
Он отметил, что патриотизм — это не образ «твоих мыслей, это твои действия». У любящих Родину людей — разные лица.
«У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — написал Медведев.
Ранее Медведев в интервью заявлял, что критика власти нормальна, но проведение антигосударственной линии во время военной спецоперации — это предательство. «Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется», — выразил он свое мнение.
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