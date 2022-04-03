ВС России за день уничтожили 42 военных объекта Украины
Вооруженные силы России за день уничтожили 42 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три беспилотных летательных аппарата ВСУ. По последним данным, войска ДНР ведут бои за овладение населенными пунктами Новобахмутовка и Троицкое, пишет ТАСС.
Также сегодня российские военные вывели из строя центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Кроме того, при помощи высокоточного оружия были уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе.
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