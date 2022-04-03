Новости общества

21:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВС России за день уничтожили 42 военных объекта Украины

20:36, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВС России за день уничтожили 42 военных объекта Украины
Фото: скриншот видео Минобороны

Вооруженные силы России за день уничтожили 42 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три беспилотных летательных аппарата ВСУ. По последним данным, войска ДНР ведут бои за овладение населенными пунктами Новобахмутовка и Троицкое, пишет ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны

Также сегодня российские военные вывели из строя центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Кроме того, при помощи высокоточного оружия были уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также