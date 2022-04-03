В Казахстане задержали агента иностранной разведки, который готовил покушение на Токаева

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, который готовил покушение на главу государства Касым-Жомарта Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих.

По данным Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, в результате обыска у задержанного обнаружили снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег.

Также подозреваемый отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе «русофобских взглядов» с помощью публикации в социальных сетях соответствующих материалов, передает «РИА Новости».

Недавно в ФСБ России сообщили о задержании в Уфе четверых человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на силовиков и пропаганде терроризма. В результате обысков у задержанных обнаружили две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистскую литературу и др.

Диана Жиленкова