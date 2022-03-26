ФСБ задержала в Уфе четверых россиян, причастных к подготовке нападений на силовиков

ФСБ задержала в Уфе четверых россиян, которые причастны к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде терроризма. В ходе обысков у задержанных изъяли две гранаты РГД-5.



Кроме того, были обнаружены самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.

Задержание прошло в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), сообщает ТАСС.

Накануне ФСБ задержала в Москве уроженца Украины, агента СБУ с позывным Малыш. Его заподозрили в шпионаже за украинскими журналистами и политологами в России. Несколькими годами ранее подозреваемый прибыл в Москву, где поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии для расширения возможностей шпионажа.



Диана Жиленкова