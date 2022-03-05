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С 23 марта в Татарстане стартует прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи

15:56, 05.03.2022
С 23 марта в Татарстане стартует прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи
Фото: ojm.tatarstan.ru

С 23 марта в Татарстане стартует прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступные охотничьи угодья в весенний сезон охоты. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

По данным ведомства, сроки охоты следующие:

  • с 2 апреля по 6 мая — сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток;
  • с 16 по 25 апреля — сезон охоты на водоплавающую дичь;
  • с 23 апреля по 2 мая — сезон охоты на боровую дичь.

Отмечается, что о способах приема заявлений будет объявлено на сайте комитета позднее.

В январе в республике завершился сезон охоты на лося и косулю, а в декабре — на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежали сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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