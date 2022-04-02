Шойгу: в ВС России весной направят меньше призывников, чем год назад

На военную службу этой весной направят 134,5 тысячи российских юношей — это меньше, чем год назад. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отправка призывников начнется в третьей декаде мая. Призывная кампания стартовала 1 апреля, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году призыву подлежали 134 650 молодых людей. Таким образом, в ВС России призовут на 150 человек меньше, чем в прошлом году.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.



Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский отмечал, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию. Для участия в ней направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.



Татьяна Леухина