Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Вооруженные силы России будут призваны 134,5 тысячи человек. Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

29 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что россияне, которые этой весной отправляются на срочную военную службу, не будут направляться ни в какие горячие точки. По его словам, военная служба большей части призывников стартует с профессиональной подготовки. Она будет продолжаться в учебных центрах от трех до пяти месяцев.

Также начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский сообщил, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию. По его словам, для участия в ней направляют только офицеров и военнослужащих по контракту. Как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, которые закончили учебу в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования.

Максим Кокунин