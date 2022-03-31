На срочную службу призовут 134,5 тысячи россиян — это много или мало?

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля, во время которого на срочную службу отправятся 134,5 тысячи человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срочников не будут отправлять в горячие точки, о чем недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Военная служба большей части призывников стартует с профессиональной подготовки, которая будет продолжаться в учебных центрах от трех до пяти месяцев.



Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский говорил, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию.

134,5 тысячи россиян в ходе весеннего призыва на военную службу — это:

На 150 человек меньше , чем в прошлом году — тогда призыву подлежали 134 650 молодых людей.

, чем в прошлом году — тогда призыву подлежали 134 650 молодых людей. Примерно на полтысячи призывников меньше , чем в 2019 и 2020 годах — по 135 тысяч россиян.

, чем в 2019 и 2020 годах — по 135 тысяч россиян. В 13,45 раза больше , чем в Белоруссии — там каждый год призывают на службу примерно по 10 тысяч новобранцев.

, чем в Белоруссии — там каждый год призывают на службу примерно по 10 тысяч новобранцев. На 7,5 тысячи меньше , чем пять лет назад — весной 2017 года Путин подписал указ о призыве 142 тысяч человек.

, чем пять лет назад — весной 2017 года Путин подписал указ о призыве 142 тысяч человек. В 4,4 раза больше , чем в Финляндии — там каждый год срочную военную службу проходят примерно 30 тысяч призывников.

, чем в Финляндии — там каждый год срочную военную службу проходят примерно 30 тысяч призывников. В два раза меньше , чем призвали в России 12 лет назад — в 2010 году под весенний призыв попали 270 600 человек.

, чем призвали в России 12 лет назад — в 2010 году под весенний призыв попали 270 600 человек. На 81,5 тысячи меньше , чем в 1994 году — 216 тысяч человек. До этого сведения о количестве призываемых в России были закрытыми.

, чем в 1994 году — 216 тысяч человек. До этого сведения о количестве призываемых в России были закрытыми. В 3,5 раза больше всей армии Швеции — по оценке Global Firepower, она насчитывает 38 тысяч человек.

всей армии Швеции — по оценке Global Firepower, она насчитывает 38 тысяч человек. И на 40 тысяч больше канадской армии — она составляет 94,5 тысячи человек.

канадской армии — она составляет 94,5 тысячи человек. В 4,2 раза больше , чем призвали на Украине в 2021 году весной и осенью — 32 тысячи человек.

, чем призвали на Украине в 2021 году весной и осенью — 32 тысячи человек. В 1,7 раза меньше призыва резервистов, который объявили на Украине 22 февраля 2022 года: 240 тысяч человек.

Дарья Пинегина