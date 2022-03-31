На срочную службу призовут 134,5 тысячи россиян — это много или мало?
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля, во время которого на срочную службу отправятся 134,5 тысячи человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Срочников не будут отправлять в горячие точки, о чем недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Военная служба большей части призывников стартует с профессиональной подготовки, которая будет продолжаться в учебных центрах от трех до пяти месяцев.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский говорил, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию.
134,5 тысячи россиян в ходе весеннего призыва на военную службу — это:
- На 150 человек меньше, чем в прошлом году — тогда призыву подлежали 134 650 молодых людей.
- Примерно на полтысячи призывников меньше, чем в 2019 и 2020 годах — по 135 тысяч россиян.
- В 13,45 раза больше, чем в Белоруссии — там каждый год призывают на службу примерно по 10 тысяч новобранцев.
- На 7,5 тысячи меньше, чем пять лет назад — весной 2017 года Путин подписал указ о призыве 142 тысяч человек.
- В 4,4 раза больше, чем в Финляндии — там каждый год срочную военную службу проходят примерно 30 тысяч призывников.
- В два раза меньше, чем призвали в России 12 лет назад — в 2010 году под весенний призыв попали 270 600 человек.
- На 81,5 тысячи меньше, чем в 1994 году — 216 тысяч человек. До этого сведения о количестве призываемых в России были закрытыми.
- В 3,5 раза больше всей армии Швеции — по оценке Global Firepower, она насчитывает 38 тысяч человек.
- И на 40 тысяч больше канадской армии — она составляет 94,5 тысячи человек.
- В 4,2 раза больше, чем призвали на Украине в 2021 году весной и осенью — 32 тысячи человек.
- В 1,7 раза меньше призыва резервистов, который объявили на Украине 22 февраля 2022 года: 240 тысяч человек.
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