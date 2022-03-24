YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

YouTube восстановил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на телеграм-канал «Советское ТВ и радио».

Видеохостинг заблокировал каналы 13 марта. На следующий день Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно восстановить к ним доступ и указать причины блокировки. Доступ был возвращен вечером 23 марта.

Гостелерадиофонд — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ—XXI веков. Отмечается, что каналы с почти 3 миллионами подписчиков предоставили возможность аудитории всего мира приобщиться к архивной коллекции.

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18 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что на российской территории YouTube не заблокируют. По его словам, решение о блокировке будет зависеть от действий видеохостинга и, в частности, владеющей им корпорации Google. Также он призвал восстановить заблокированные каналы российских СМИ и удалить фейки и противоправный контент.



Максим Кокунин