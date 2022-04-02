«Ак Барс» уступил «Амкалу» в любительском футбольном матче
Казанский ХК «Ак Барс» уступил команде «Амкал» в товарищеском футбольном матче. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игра проходила в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Единственный гол в ворота соперников забил на восьмой минуте Даниил Журавлев.
12 марта «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 0:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы проиграли в плей-офф омскому клубу второй раз подряд за два сезона.
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