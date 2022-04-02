Новости спорта

16:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» уступил «Амкалу» в любительском футбольном матче

15:57, 02.04.2022
«Ак Барс» уступил «Амкалу» в любительском футбольном матче
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский ХК «Ак Барс» уступил команде «Амкал» в товарищеском футбольном матче. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игра проходила в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота соперников забил на восьмой минуте Даниил Журавлев.

Фото: ak-bars.ru

12 марта «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 0:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы проиграли в плей-офф омскому клубу второй раз подряд за два сезона.

Дарья Акимова
СпортФутболХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также