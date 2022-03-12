«Ак Барс» уступил «Авангарду» и вылетел из плей-офф Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 0:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщается в соцсетях казанской команды.

Матч проходил в подмосковной Балашихе. «Авангард» одержал четвертую победу и выиграл серию со счетом 4-2. Тем самым он вышел в полуфинал Восточной конференции. Казанцы проиграли в плей-офф омскому клубу второй раз подряд за два сезона.

10 марта «Ак Барс» обыграл «Авангард». Пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 4:3 ОТ.

Дарья Акимова