Следком России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ нефтебазы в Белгородской области

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Белгородской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По информации СК, 1 апреля на Украине военнослужащие сговорились совершить теракт в России. Используя два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не меньше четырех авиаударов по нефтебазе.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил следователям вместе с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные понесли установленное законом наказание.

Фото: sledcom.ru

Сегодня также СК возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов войсками Украины мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Обстрелы производились с 31 марта по 1 апреля.

Накануне на нефтебазе в Белгородской области начался пожар. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что база загорелась вследствие авиаудара с вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот инцидент не создает комфортных условий для продолжения российско-украинских переговоров.

Дарья Акимова