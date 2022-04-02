Премьер-министр Польши: введенные против России санкции не действуют

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня заявил, что введенные против России санкции не действуют. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, доказательством этого служит курс рубля, который возвращается к уровню до начала спецоперации России на Украине. Это означает, что действия западных стран не принесли желаемого эффекта.

Он также добавил, что часть европейских лидеров говорит, что нужно возвращаться к нормальному положению вещей, на них давит бизнес Европы. Однако Моравецкий считает, что возвращения к нормальности не будет, если Украина не защитит свой суверенитет. Премьер отметил, что Европе необходимо ввести больше реальных санкций.

Фото: pixabay.com

Накануне в российском МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец считает, что у страны есть достаточный запас прочности, чтобы не выступать «просителями» отмены санкций.





Дарья Акимова