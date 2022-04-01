В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций

Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций, заявил «РИА Новости» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.



Дипломат считает, что у страны есть достаточный запас прочности, чтобы не выступать «просителями» отмены санкций. Кобринец заявил, что Евросоюз — не центр вселенной и «свет клином на нем не сошелся».

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Вчера Россия ввела запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Вербальную ноту об ответных мерах на санкции Евросоюза передали в представительство ЕС в Москве.

Маргарита Головатенко