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В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций

07:59, 01.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций
Фото: pixabay.com

Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций, заявил «РИА Новости» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

Дипломат считает, что у страны есть достаточный запас прочности, чтобы не выступать «просителями» отмены санкций. Кобринец заявил, что Евросоюз — не центр вселенной и «свет клином на нем не сошелся».

Фото: pixabay.com

Вчера Россия ввела запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Вербальную ноту об ответных мерах на санкции Евросоюза передали в представительство ЕС в Москве.

Маргарита Головатенко
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