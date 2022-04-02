В России приостановили до 2024 года требование об оснащении автобусов тахографами

Фото: Максим Платонов

В России временно приостановили действие обязательного требования об оснащении тахографами городских автобусов. Мера будет действовать до 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Благодаря данной мере перевозчики смогут перераспределить деньги, предназначенные для покупки тахографов. Предполагается, что средства направят на ремонт и содержание транспорта.

Фото: Максим Платонов

Такое решение распространяется на маршрутные такси и автобусы. В целом по стране их насчитывается около 95 тысяч, передает пресс-служба правительства России.

Недавно Ассоциация АТП Татарстана направила обращение руководителю УФАС по республике Айрату Шафигуллину с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие. Также из-за роста цен на бумажную ленту в общественном транспорте Казани размер билетов сократили вдвое.

Диана Жиленкова