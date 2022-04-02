Песошин призвал усилить в Татарстане разъяснительную работу по вопросам догазификации

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал усилить разъяснительную работу с заявителями по вопросам догазификации. Он напомнил, что до конца года провести газ до границы участка можно бесплатно и этой возможностью надо воспользоваться.

По состоянию на 1 апреля текущего года жители республики подали 12 540 заявок на догазификацию. Для 1 992 домовладений обеспечена техническая возможность подключения. В общей сложности подключено 363.

Фото: tatarstan.ru

По словам премьер-министра, муниципальные образования проводят недостаточную работу с населением по обеспечению готовности домовладений к пуску газа. На сегодняшний день подключено только 18%.

Всего в республике догазификации потенциально подлежат 18 164 домовладения в 903 населенных пунктах. По предварительным расчетам, на финансирование догазификации в 2021—2023 гг. потребуется почти 4 млрд рублей, передает пресс-служба президента Татарстана.

Программа догазификации стартовала год назад. О ее реализации и планах на текущий год — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова