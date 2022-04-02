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С начала года в Казани произошло 277 ДТП с участием каршеринговых автомобилей

11:59, 02.04.2022
С начала года в Казани произошло 277 ДТП с участием каршеринговых автомобилей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала года в столице Татарстана произошло 277 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. В 10 случаях водители скрылись с места происшествия, еще в четырех — находились в нетрезвом виде. Некоторые были лишены водительских прав. Пострадали три человека, сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

Недавно в городе провели рейд по пресечению правонарушений со стороны водителей арендованных автомобилей. Всего выявили 14 нарушений, среди которых: отсутствие необходимых документов, нечитаемый государственный регистрационный знак, нарушение правил перевозки детей и другие.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В феврале в Казани каршеринговая иномарка въехала в столб. В том же месяце один из водителей оставил арендованный автомобиль под контактной сетью, в результате чего остановилось движение троллейбусного маршрута №8.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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